Camogli: covid, manca il dato sulle persone in isolamento

Dal Comune di Camogli ricevimo e pubblichiamo il post Facebook del sindaco Olivari

In base alle segnalazioni arrivate ieri da Asl3 e ai dati in nostro possesso relativi alla Rsa San Fortunato, ecco l’aggiornamento della situazione sanitaria:

– 15 relativi alla Rsa: 13 presenti nella Rsa in buone condizioni di salute e 2 ricoverati;

– 22 esterni alla Rsa: 18 presenti sul territorio comunale (tra cui 2 non residenti) e 4 fuori comune.

Abbiamo inoltre una persona guarita.

Manca invece totalmente il dato dei residenti in isolamento, sia da rientro all’estero sia in sorveglianza attiva per contatto con positivo.

A fronte delle segnalazioni i nostri uffici contattano le persone in isolamento domiciliare per la consegna del bidone e per il ritiro dei rifiuti ma, viste le difficoltà riscontrate nel tracciamento dei contatti e i ritardi nelle segnalazioni ricevute, invito chiunque fosse in isolamento domiciliare e non fosse ancora stato da noi contattato, a rivolgersi ai nostri uffici.

PER RICEVERE IL BIDONE E PER IL RITIRO:

Inviare email di richiesta a lavoripubblici@comune.camogli.ge.it e in copia a segreteria@comune.camogli.ge.it indicando nome cognome e recapito telefonico.

Per contatti telefonici:

Lavori pubblici 0185 729054 – 32 – 34 Segreteria URP 0185 729023 – 29 – 81

PER ALTRE NECESSITÀ (SPESA, MEDICINE):

Inviare email di richiesta a servizisociali@comune.camogli.ge.it e in copia a segreteria@comune.camogli.ge.it indicando nome cognome e recapito telefonico.

Per contatti telefonici:

Servizi sociali 0185 729065

Segreteria URP 0185 729023 – 29 – 81

Non dimentichiamo mai le misure di prevenzione: indossare la mascherina, mantenere le distanze interpersonali e lavare o igienizzare frequentemente le mani.