Camogli: Bariletti a ‘Linea Verde’ con l’ultima invenzione

Un camoglino a Linea Verde in onda questa mattina su Rai1 in una bella puntata ambientata a Genova. Alessandro Bariletti all’inizio era professore in una scuola genovese; poi la presidenza negli anni Settanta dell’Azienda di Promozione turistica di Camogli con un occhio di riguardo al Teatro Sociale in cui organizzava buoni concerti e al parco di Portofino in cui organizzava la pulizia annuale dei sentieri con la partecipazione di studenti provenienti da tutta Italia.

Il turismo gli è rimasto dentro. Prima un’agenzia di viaggi (con filiali a Camogli e Genova), specializzata in viaggi culturali e in particolare, in occasione di eventi canori, nelle cattedrali italiane della lirica.

Il passo successivo di Alessandro Bariletti, papà di Marco, inviato del Gr1, la gestione di un B&B nel porto antico e , ultima sua invenzione per passare il tempo, un chiosco a Caricamento dove i commessi vendono cartocci di pesce fritto con la garanzia, come annunciano le locandine appese all’esterno che trattasi di pesce pescato in giornata.