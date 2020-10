Varese Ligure: questo fine settimana viaggio virtuale de “Il Cigno”

di Guido Ghersi

Il viaggio proposto questo fine settimana dal Consorzio Turistico “Il Cigno” sulla sua pagina Facebook@valdivara.it ci porta nell’Alta Valle, nel paese di Varese Ligure, per una storia che affonda le radici in epoca bizantina ed ancora prima nel popolamento ligure d’altura che lo studioso Ubaldo Formentini riconduceva alla tribù dei Tigulli, cugini dei più conosciuti Apuani. Il successivo affermarsi del cristianesimo vede la presenza di un’antica pieve alla confluenza tra Crovara e Varese Ligure, nota come “Plebe de Varia” documentata fin dal 103I, che prelude alla nascita del borgo.