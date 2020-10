Sestri: salgono a 99 i positivi e due decessi

Dalla pagina facebook della sindaca di Sestri Levante Valentina Ghio

Nuovo aggiornamento sull’evoluzione del Coronavirus a Sestri Levante.

Ancora dati in salita: abbiamo 90 persone positive in isolamento domiciliare e 9 ricoveri di persone residenti.

A oggi i Servizi Sociali del Comune hanno fatto 18 spese per cittadini in isolamento che non hanno modo di procurarsi beni di prima necessità e farmaci.

Vi aggiorno in piena trasparenza, anche sulla situazione alla residenza Le due palme.

Purtroppo dobbiamo comunicare due decessi di ospiti con altre patologie che sono state aggravate dalla Covid-19. Entrambe le persone erano ricoverate in ospedale, una da diversi giorni, l’altra è stata ricoverata ieri.

Ci stringiamo alle famiglie in questo momento così difficile.

I tamponi molecolari hanno confermato la positività di 33 persone, le cui condizioni generali sono sotto controllo, costantemente monitorate e lo staff medico della struttura è in costante contatto con gli infettivologi della nostra ASL. Siamo inoltre in attesa dei risultati del secondo giro di tamponi molecolari che la Direzione sanitaria ha deciso di effettuare nella giornata di ieri.

La sindaca Valentina Ghio