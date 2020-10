Sestri: campetto di Trigoso, terminati i lavori

Dalla pagina facebook del Comune di Sestri Levante

In questi giorni complessi, andiamo avanti con la cura del territorio. Terminato i lavori di manutenzione sul campetto di Trigoso, piccoli interventi resi necessari per riparare ai danni subiti a seguito di un suo scorretto utilizzo.

Sono state sostituite quindi le due porte da calcio, riparate ed in parte sostituite le recinzioni romboidali al perimetro del campo, ripristinata la rete in nylon, sostituita la recinzione principale dell’area e la porta di accesso, realizzata una parte di muratura per la chiusura dell’area per migliorare la gestione dell’afflusso al campetto.