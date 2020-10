Sesta Godano: “Padre Dioniso, fondatore del Sorriso Francescano”

Dall’Associazione “Mangia Trekking” riceviamo e pubblichiamo

Secondo una proficua collaborazione con gli Enti, per la valorizzazione dei cammini tra i Parchi del mare e della montagna, l’associazione Mangia Trekking continua a sviluppare progetti relativi alla natura, ed alla promozione turistica dei territori. In questi giorni, l’associazione dell’alpinismo lento, ricordando il mai dimenticato Padre Dionisio, il frate cappuccino, che tanto diede e rappresentò per le comunità, ha messo a sistema un piacevole percorso a dimensione di tutti, in prossimità delle località Cuccaro-Casoni, in montagna sull’Alta Via dei Monti Liguri.

Interessante simbolo di carità, e per tanti anni cappellano dell’Arsenale della Marina Militare, nel secondo dopoguerra, Padre Dionisio si distinse per l’accoglienza dei bambini orfani presso la struttura del Sorriso Francescano da lui stesso fondata. Oggi in montagna, nel Comune di Rocchetta di Vara, vi sono un’area ed una chiesa che a lui si riconducono.

Così Mangia Trekking, riconoscendo l’importanza di stare all’aria aperta, nella delicatezza del momento “Coronavirus”, si è attivata per contribuire a valorizzare quel territorio, ritrovando “nella zona Padre Dionisio” una rilevante opportunità. Infatti la bella passeggiata meditativa, realizzata attorno, ed attraversando quell’area, è anche propedeutica alle strutture di ricezione turistica del Cuccaro e del Passo dei Casoni, in cui è viva una straordinaria tradizione gastronomica di montagna (ravioli, lasagne, gnocchi, tagliatelle e polenta. Carni di cinghiale, lepre, maiale, vitello, agnello, capretto, pollo e coniglio. Formaggi, funghi e verdure locali). Dove oggi, come in tante parti delle montagne Liguri, questi esercizi commerciali rappresentano inoltre un presidio del territorio ed un importante servizio sociale.

L’associazione Mangia Trekking consapevole che questo genere di camminate, contribuiscono a rasserenare evidenzia la loro piacevolezza, e mentre indica che si possono affrontare anche in solitudine o con qualche amico, le propone per trascorrere belle giornate e conoscere queste località, praticando uno sport sano e vivendo nella natura. A trent’anni dalla sua scomparsa, l’esempio e l’opera di Padre Dionisio continuano a vivere e suggerire azioni positive nel pensiero di coloro che lo conobbero.