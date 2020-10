‘Santa’: smarrita nel Parco rintracciata grazie al cellulare (2)

Dall’ufficio documentazione dei Vigili del fuoco riceviamo e pubblichiamo

Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sul promontorio di Portofino per ricerca persona. Una ragazza di nazionalità francese è stata colta dal buio e non è stata in grado di ritornare al punto di partenza. I vigili del fuoco, tramite una applicazione di messaggistica, si sono fatti inviare la posizione e tramite il GPS e la collaborazione del guardia parco, hanno raggiunto la giovane e l’hanno accompagnata sulla strada, dove la attendeva la polizia locale di Santa Margherita Ligure.