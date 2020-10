Regione: gli assessori si dimetteranno dal Consiglio?

Oggi prima riunione della giunta del Toti-2. All’inizio del Toti-1 alcuni assessori si erano dimessi dal Consiglio dove erano entrati perché inseriti nel “listino”, cancellato dalla nuova legge elettorale.

Per gli assessori di oggi dimettersi dal Consiglio è più complicato. Col doppio ruolo consigliere-assessore, in caso di rottura con Toti o per eventuali altri incidenti di percorso che portassero all’uscita della giunta, resterebbe lo stipendio da consigliere. Ma se uno è assessore e non più consigliere, in caso di uscita dalla giunta lo stipendio è 0. Insomma non dimettersi da consigliere è come avere un’assicurazione.

Toti in campagna elettorale aveva detto che gli assessori della sua lista si sarebbero dimessi dal Consiglio. Oggi forse è la giornata per decidere.