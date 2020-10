Recco: “Halloween at home”, come partecipare

Dal comitato organizzativo di “Halloween la sera delle sorprese” composto da: Comune di Recco, Pro Loco Recco, Ascom e Civ online Recco riceviamo e pubblichiamo

Nel rispetto delle normative in vigore, Recco propone “Halloween at home”, festeggiamo la serata delle streghe in casa propria.

Vivi un Halloween diverso, trasforma un angolo di casa tua in uno spazio mostruoso, travestiti e inviaci la tua foto/video.

Partecipa ad “Halloween at home”, verranno premiati i partecipanti dai 0 ai 12 anni.

E’ incoraggiata la simpatica partecipazione anche degli adulti.

La foto o il video sono da inviare entro le 24 del 1/11/2020 a stampa@prolocorecco.it unitamente alla manleva/autorizzazione trattamento dati scaricabile dal sito www.prolocorecco.it

Per la pubblicazione individuale di foto vi proponiamo di usare hastag #halloweenathomerecco