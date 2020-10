RASSEGNA STAMPA. Boom di contagi; Halloween vietato

Oggi, venerdì 30 novembre, auguri a Germano. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: permeare (compenetrare e impregnare un corpo di sostanze liquide o anche gassose). Proverbi: “Cielo rosso la mattina, la pioggia è vicina”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Boom di contagi; positivo il ristoratore morto a Camogli”; “L’Asl 3 aprirà a Recco un centro per gli esami”; “Test antigenici a Portofino”; “Giusto vietare Halloween”; “Defunti e 4 Novembre: regole e divieti per tutte le ricorrenze”. Covid Economia:“Chiudere le città di notte? In riviera non serve”; “Crollo di clienti, in crisi il mercato. Covid scuola: “Assembramenti a Recco di genitori e studenti”. Covid sport: “A Recco si continua a fare surf, il distanziamento c’è”.

Sestri Levante crea il registro dei volontari. Chiavari: Calata Ovest guarda con ottimismo al futuro. Chiavari: il museo diocesano compie 35 anni.

Rapallo: porto Carlo riva, Fincantieri ricostruirà la diga. Chiavari: Calata ovest guarda con ottimismo al futuro. Santa Margherita Ligure: morta la mamma di Silvia Toffanin. Portofino: rilasciata in mare una tartaruga.

Recco: posteggi a pagamento, riduzione delle tariffe. Recco: ancora sulla morte di Fabio Spiga, ucciso dal compagno .

Val D’Aveto: oggi la riapertura della 586.