Premio Amerigo: vince il libro su Amadeo Peter Giannini

Lo scrittore ligure Giorgio A. Chiarva vince il Premio letterario Amerigo delle quattro libertà nella sezione: Libertà dal Bisogno per il suo libro Amadeo Peter Giannini – Il Banchiere Galantuomo (Francesco Brioschi Editore, Milano).

Il Premio Letterario Amerigo, promosso dall’associazione Amerigo nel 2016, è volto a promuovere quelle opere che anche indirettamente si rifanno alle Libertà di Opinione, di Religione, dal Bisogno e dalla Paura, pronunciate dal presidente Franklin Delano Roosevelt nel suo celeberrimo discorso sullo stato dell’Unione il 6 gennaio 1941, da allora chiamato discorso delle Quattro Libertà, e inserite fra le Libertà fondamentali nella Carta dell’Onu nel 1948.

Un riconoscimento importante per il romanzo dedicato alla vita di Giannini, il figlio di emigranti liguri in California che, a cavallo del Novecento, fondò Bank of Italy e Bank of America. Giannini, col suo impegno filantropico e imprenditoriale, finanziò i film “Il monello” di Chaplin e “Biancaneve e i sette nani” di Disney, contribuì alla costruzione del Golden Gate e avviò il Piano Marshall.

