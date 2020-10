Nautica e portualità guardano con ottimismo al futuro

Siamo alla seconda ondata del contagio covid, dove viaggiano su binari paralleli i timori per la situazione sanitaria e quelli altrettanto nefasti per l’economia.

Oltre alle scarne notizie reali sul covid, aldilà dei discorsi di esperti, politici e parolai, un raggio di speranza è dato dalla situazione della nautica e della portualità turistica. Nei giorni scorsi tre notizie positive riguardanti tre diversi scali. A Rapallo l’accordo che permette di effettuare i lavori, una quarantina di milioni, del porto privato; manca solo l’ok del Consiglio comunale ossia dell’organismo rappresentativo dell’intera città. A Santa Margherita Ligure sono stati affidati i lavori del terzo lotto per la messa in sicurezza del porto già a buon punto. A Chiavari “Calata Ovest” annuncia la riqualificazione della sede assunzioni. L’approdo di Portofino non ha bisogno di parole per far sapere che va a gonfie vele. Solo da Lavagna, la cui concessione è in scadenza nel 2024, non arrivano segnali dal Comune per ottenerne la concessione diretta.

La nautica, la portualità, la cantieristica promettono comunque grandi future stagioni. Si tesserà un accordo tra i diversi scali sulla promozione, sui prezzi, sui servizi? Si lavora già oggi ad un disegno comune?