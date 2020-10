Dalla pagina facebook del Comune di Moconesi

Al fine di garantire l’accesso in sicurezza ai cimiteri comunali per le celebrazioni dei defunti, si comunica che l’amministrazione comunale ha provveduto, in data odierna, a intervento di sanificazione (che verrà ripetuto nei prossimi giorni), oltre all’affissione di avvisi con le norme comportamentali da adottare, compreso soluzioni gel per igienizzare le mani.

Raccomando di visitare i cimiteri in maniera ordinata evitando assembramenti.