Lettere/ ‘Santa’: “Concentrarsi sui fatti anziché sulle polemiche”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

In un momento cosi difficile a causa del virus che portano alla luce problemi di salute ed economici, alcuni dei nostri amministratori sprecano energie per polemizzare piuttosto che risolvere i problemi delle loro comunità. E’ di qualche giorno fa una proposta della minoranza di Santa (che con questa legge elettorale è comunque maggioranza in città) di proporre all’Asl 4 di organizzare un servizio, tramite camper, di monitoraggio tramite i tamponi nelle varie zone della città per evitare spostamenti agli anziani ed alle categorie deboli con tutti i rischi che ne possono derivare.

Ieri i due amministratori invece di ringraziare la minoranza, che tra l’altro è doveroso ricordare è formata da due medici stimatissimi in città, e collaborare per una soluzione veloce, hanno voluto rispondere con una polemica sterile ed inutile. Però hanno voluto ringraziare la Direttrice dell’Asl4 quando non fa altro che il suo dovere, anzi consiglierei a questi amministratori di far visita al pronto soccorso di Lavagna e constatarne il funzionamento e le condizioni di lavoro che fanno gli operatori ed operatrici che spesso fanno miracoli. Verificare le liste d’attesa ed i tempi delle soluzioni. Forse in questo momento drammatico sarebbe opportuno parlare di meno e risolvere di più, scrivere di meno ed apparire meno in televisione .(concordate stimatissimi primari?).