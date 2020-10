Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco Dott. Gian Alberto Mangiante informa che a seguito di un incontro avvenuto a Lavagna con i cittadini residenti di Via Barattina

ed ai sopralluoghi effettuati nella zona, l’Amministrazione Comunale, attestata la pericolosità della strada, ha deciso di posizionare due specchi parabolici in posizione strategica, in aggiunta a quelli già esistenti, ai fini del miglioramento della visibilità nei tratti di strada non rettilinei.