Emergenza: “Noi taxisti, esasperati dalla crisi”

Dall’ufficio stampa della Cooperativa Radio Taxi Genova riceviamo e pubblichiamo

“La manifestazione di oggi è stata un’iniziativa spontanea, scaturita dall’esasperazione per la situazione di crisi economica e sanitaria che sta mettendo in ginocchio la nostra categoria. Molti colleghi, precedendo il fermo nazionale del 6 novembre, sono scesi in piazza in modo pacifico, senza nessuna forma sciopero, per dare un segnale al governo e ai cittadini. Ringraziamo le istituzioni locali, il Comune di Genova e Regione Liguria, per le forme di supporto che fino a oggi hanno messo in campo. Un grazie particolare all’assessore alle Politiche sociali Ilaria Cavo per l’estensione dei bonus agli ultra 75enni che rappresentano uno strumento importante per i soggetti fragili per spostarsi in sicurezza in città e un segnale concreto di attenzione per la nostra categoria”. Lo dichiara il Cda della Cooperativa Radio Taxi Genova 0105966