Covid più forte della privacy, vince il diritto al pettegolezzo

Ci sono Comuni, come Chiavari, che ogni sera fanno il punto covid in base ai dati forniti dalle Asl. Asl invitate da Alisa a non fornire dati alla stampa. Cittadini di altri Comuni hanno più volte protestato per non avere, dai loro sindaci, informazioni sui contagi covid. Richiesta legittima e utile. Sapere i numeri aiuta a mettere in guardia e, a volte, a spegnere voci allarmistiche.

Ma parliamo di numeri e non di nomi. Il covid invece appare, in alcuni casi, più forte del diritto alla riservatezza; invece di debellare il virus è stato distrutto il diritto alla privacy e autorizzato il “diritto” al pettegolezzo.