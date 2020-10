Cogorno: “Covid, i positivi sono almeno 34”

Dall’ufficio stampa del Comune di Cogorno riceviamo e pubblichiamo

Secondo i dati ufficiali forniti dalla ASL 4 chiavarese trasmessi al Comune di Cogorno, viene indicata la presenza di 24 persone positive, a giovedi 29 ottobre. I dati realistici, però, evidenziano un numero purtroppo superiore di almeno dieci unità.

Per questo motivo, il Comune di Cogorno, nel consigliare a tutti la massima prudenza, invita le persone risultate positive a mettersi in contatto prontamente anche con i Servizi sociali del Comune: “Vista la difficoltà nel reperimento dei dati delle persone positive ed in isolamento per il COVID-19 chiediamo, come amministrazione, di segnalarsi immediatamente al numero dei Servizi Sociali del Comune di Cogorno 0185/385761 – 0185 385762, al fine di poter mettere in sicurezza il ciclo dei rifiuti e poter attivare tutte le iniziative di aiuto previste – dichiarano il vicesindaco di Cogorno, Enrica Sommariva, l’assessore ai servizi sociali, Giorgina “Ines” Zaccaron, e il consigliere comunale delegato alla salute, Luca “Beo” Torrente -. È un gesto importante per aiutare un sistema che in questo momento è sotto stress, ed è un ottimo gesto di cittadinanza attiva per il bene del prossimo”.

Visto l’aggravamento della situazione sanitaria, il Comune e gli uffici comunali di Cogorno rientrano nelle modalità di accesso in emergenza con nuovi orari e modalità d’accesso, già pubblicate sul sito web del comune e di seguito qui elencate.

Modalita’ Di Accesso Agli Uffici in Emergenza Covid-19

Ufficio Urbanistica Edilizia Privata

Contatti telefonici: per urgenze 329 3017789

0185 385727 Arch. Matteo Adreveno (Responsabile Area) – 0185 385746 Geom. Valentina Poletti

> Per quesiti tecnici, accesso agli atti di proprietari o delegati, pareri su bozze progettuali inviare e-mail a: adreveno@comune.cogorno.ge.it,

> Per richieste di certificati di destinazione Urbanistica (CDU), notifica tipi di aggiornamento catastale e accesso atti senza delega utilizzare la pec istituzionale: protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it

Si riceve su appuntamento con obbligo di indossare la mascherina, solo per questioni non evadibili via e-mail, telefonicamente o con videochat, il mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00 da fissarsi allo 0185 385746

Ufficio Lavori Pubblici – Ambiente

Contatti telefonici: 0185 385723 – 329 3198540 Geom. Davide Ratto (Responsabile Area)

0185 385724 Geom. Marco Levaggi. Per qualsiasi quesito può essere inviata e-mail al protocollo del Comune: protocollo@comune.cogorno.ge.it o PEC protocollo.comune.cogorno.ge.it@legalmail.it

o alle e-mail dell’Ufficio : davideratto@comune.cogorno.ge.it, marcolevaggi@comune.cogorno.ge.it

In caso di necessità l’Ufficio riceve il pubblico con obbligo di indossare la mascherina previo appuntamento telefonico ai numeri sopra indicati.

Ufficio Vigilanza Infrastrutture E Territorio

Contatti telefonici: 0185 385722 Arch. Sebastiano Rossello (Responsabile Area) per urgenze 329 3198525

0185 385729 Polizia Locale per urgenze 329 3198546

> Per segnalazioni, quesiti tecnici inviare e-mail a: rossello@comune.cogorno.ge.it oppure polizialocale@comune.cogorno.ge.it

Si riceve su appuntamento con obbligo di indossare la mascherina, solo per questioni non evadibili via e-mail o telefonicamente, dal lunedì al sabato dalle ore 11:30 alle ore 12:30, da fissarsi preventivamente ai contatti sopra indicati.

> Esclusivamente per sanzioni passaggio con semaforo rosso si riceve altresì senza appuntamento, ma con obbligo di mascherina, il mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30

Ufficio Tributi

Contatto telefonico: 0185 385743 e-mail: tributi@comune.cogorno.ge.it

L’ufficio garantisce il servizio al pubblico preferendo contatti per mezzo telefonico e mail;

Per questioni non evadibili tramite i mezzi sopra citati, si riceve solo su appuntamento con obbligo di indossare la mascherina, il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00

Ufficio Ragioneria

Contatto telefonico: 0185 385738 e-mail ragioneria@comune.cogorno.ge.it

Ricevimento su appuntamento il martedì mattina da fissarsi ai contatti di cui sopra

Ufficio Assistente Sociale Pubblica Istruzione

e-mail: servsociali@comune.cogorno.ge.it

Ricevono esclusivamente su appuntamento e per urgenze nei seguenti giorni:

> Il Servizio Sociale / Pubblica Istruzione il martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00

– Contatti telefonici: 0185 385762: Dott.ssa Daniela Santini – 0185 385761 Sig.ra Franca Fadigati

> L’A.T.S. n. 56 il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 per appuntamento chiamare il 0185 365499

– Contatti telefonici: 0185 365360 o al 0185 385763. Avrà accesso solo una persona alla volta e munita di mascherina.

Ufficio Attivita’ Produttive-cultura-sport-tempo Libero-turismo

Contatti telefonici: 0185 385733 – 329 3198537 e-mail: turismo@comune.cogorno.ge.it

Per necessità l’ufficio riceve il pubblico con obbligo di indossare la mascherina il martedì e il venerdì dalle 9:00 alle 12:00 previo appuntamento da fissarsi preventivamente ai contatti sopra indicati.

Ufficio Protocollo

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 previo appuntamento telefonando al 0185 385732 con ingresso di una persona alla volta indossando mascherina, per ritiro notifiche e atti del tribunale si riceve previo appuntamento telefonando al 0185 385732

Ufficio Anagrafe

Contatti telefonici: 0185 385730 e 0185 385747, aperto nei consueti giorni e orari di ricevimento: lunedì 9:00-12:00, martedì 9:00-12:45, mercoledì 9:00-12:00, giovedì 7:45-12:45, venerdì 9:00-12:00, sabato 9:00-12:00 con le modalità di accesso regolamentate all’ingresso del palazzo comunale

Ufficio Segreteria Generale – Organi Istituzionali

Contatti telefonici: 0185 385745 – 329 6518539

e-mail: tempolibero@comune.cogorno.ge.it – sindaco@comune.cogorno.ge.it

L’ufficio riceve il pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 13:00 previo appuntamento da fissarsi ai contatti sopra indicati. D’obbligo indossare la mascherina.