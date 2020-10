Chiavari: Società Economica, da lunedì riprende il prestito librario

Dall’ufficio stampa della Società Economica di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Riprenderà il prossimo 2 novembre il servizio di prestito librario della Biblioteca della Società Economica e riapriranno al pubblico anche gli uffici. Dopo alcuni controlli sanitari che avevano riscontrato la positività al Covid-19 di tre persone, l’Ufficio di Presidenza aveva disposto la chiusura della Società Economica sino al 30 ottobre e il rinvio sine die degli eventi in programma (già a calendario sino al 13 novembre). Trascorso il periodo di “quarantena” ci si appresta a riprendere il prestito di libri, mentre è ancora in attesa di ulteriori valutazioni, anche in accordo con l’amministrazione comunale (e alla luce dell’ultimo Dpcm), la riapertura della sala di lettura della Biblioteca.

Sabato, 31 ottobre, si terrà, ancora in modalità on line, l’Assemblea annuale dei Soci mentre rimane rimandata a data da destinarsi l’elezione dei Probiviri.