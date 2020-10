Bonassola: il Comune ordina la demolizione di uno stabilimento balneare

di Guido Ghersi

L’amministrazione comunale di Bonassola, guidata dal sindaco Giorgio Bernardin, ha ordinato ad uno stabilimento balneare del paese la rimozione di oltre 30 cabine, di una struttura frangisole e di un ‘area porticata di 250 mq. Gli imprenditori avranno tempo per la demolizione fino al 28 del prossimo mese. Il motivo dell’ordinanza è dovuto a verifiche dell’Ufficio Tecnico Comunale per lavori proposti non conformi alle leggi.

Qualora gli imprenditori non dovessero provvedere alla demolizione, un a volta scaduti i termini (quindi nei primi giorni del mese di dicembre), sarà il Comune ad agire, per poi addebitare le relative spese.