Auto si ribalta, urta vettura: il bilancio è di tre feriti

Questa sera i vigili del fuoco di Genova Est sono intervenuti in via Quinto, all’altezza di via Majorana per un incidente stradale. Il conducente di una vettura, ha perso il controllo della stessa che, ribaltandosi, ha finito la corsa sul tetto. Nella carambola ha urtato contro una vettura parcheggiata che a sua volta ha investito una passante sul marciapiede. I due occupanti della vettura sono stati soccorsi da un capo squadra Vigili del fuoco libero dal servizio che, di passaggio, ha poi collaborato col 118 per estrarli dalla vettura. La squadra ha messo in sicurezza l’area e rimesso il veicolo sulla ruote.