Asl-4: “Coronavirus, effettuate tamponi rapidi”

In queste settimane la ALS3 Genovese ha iniziato ad effettuare sul proprio territorio i cosiddetti tamponi rapidi, che si sono rivelati non solo molto utili, ma anche molto efficaci nel Capoluogo ligure, e non solo.

“In tal senso – afferma Gianni Pastorino Capogruppo di Linea Condivisa in Consiglio Regionale – riteniamo che l’esperienza positiva che si sta verificando a Genova, debba essere presa in considerazione anche in altri territori. Abbiamo così provveduto a scrivere alla direzione della ASL4, che in questi giorni sta avendo un incremento considerevole di casi da Covid-19, proprio per suggerire di attivarsi per effettuare tamponi rapidi nell’area del Tigullio”.

“Siamo sicuri – continua il Consigliere Pastorino – che la Struttura di ASL4 si stia già attivando in questa direzione, perché riteniamo sia giusto che sia il pubblico ad effettuare i tamponi rapidi. Questo per due ragioni: sia perché solo la sanità pubblica può avere una efficace penetrazione su tutto il territorio interessato, sia perché le nostre ASL devono essere un saldo punto di riferimento per l’intera comunità”.

In conclusione, il Consigliere Pastorino si augura che “si attivi il servizio in tempi brevi, così da garantire un adeguato tracciamento, e dare maggiore sicurezza a tutto il territorio della ASL4”.