Asl 3: oggi diretta Facebook su covid e scuola

Nuova diretta Facebook dedicata ai genitori su Covid e Scuola. Dopo la grande partecipazione dei genitori al primo incontro della scorsa settimana, prosegue il filone informativo con gli specialisti per un approfondimento specifico, sciogliere eventuali dubbi e incertezze sul tema.

Oggi, venerdì 30 ottobre, alle ore 18.30 il secondo appuntamento su “I perché della Covid-19: scuola, pediatri e Asl3 insieme per rispondere ai vostri quesiti”.

L’incontro vedrà la partecipazione: per Asl3 Luigi Carlo Bottaro Direttore Generale, Lorenzo Sampietro Direttore Socio Sanitario, Luigi Canepa Responsabile della S.S.D. Consultorio Familiare e Maura Ferrari Bravo Direttore della S.C. Igiene e Sanità Pubblica; per i pediatri Alberto Ferrando Presidente di APEL, Michele Fiore Segretario Regionale FIMP, Giovanni Semprini Segretario Provinciale Genova, Giancarlo Ottonello Segretario APEL e Giorgio Conforti; per la scuola i Dirigenti scolastici Luisa Giordani e Andrea Giacobbe.

La diretta verrà avviata sul gruppo pubblico “Insieme per la salute dei bambini” e sarà condivisa sulla pagina Facebook Asl3.