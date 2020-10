Uscio: emesso il bando per il sostegno all’affitto

Dall’ufficio del Sindaco di Uscio, Giuseppe Garbarino, riceviamo e pubblichiamo

Come per gli anni precedenti, il Comune di Uscio ha emesso il bando per il sostegno alle locazioni (contributo affitti). È possibile presentare la domanda presso gli uffici comunali, su appuntamento, sino al 13 novembre 2020, corredata dalle ricevute di pagamento relative all’anno 2019 e ISEE non superiore ad € 16.700,00.

Negli stessi termini possono altresì presentare domanda per il contributo affitti (per i mesi di marzo, aprile maggio e giugno), i soggetti con situazione reddituale riferita all’anno 2019 inferiore ad € 28.000,00, che abbiano subìto nell’anno 2020 una riduzione delle entrate a causa dell’emergenza Covid-19 in misura non inferiore al 30%.