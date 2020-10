Uscio: attività chiuse causa dpcm, c’è la riduzione Tari

Dall’ufficio del Sindaco di Uscio riceviamo e pubblichiamo

Oggi la Giunta Comunale di Uscio ha deliberato, al fine di salvaguardare e sostenere le attività del territorio, già notevolmente penalizzate dalla situazione emergenziale in corso, di applicare la riduzione tariffaria già prevista dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28 maggio 2020, come da disposizioni ARERA, a favore delle utenze non domestiche in relazione ai periodi di chiusura obbligatoria disposti dal recente DPCM in data 24/10/2020.