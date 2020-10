Sori, Pieve e Bogliasco: sei in quarantena? La spesa ti arriva a domicilio

I comuni di Sori, Bogliasco e Pieve consegnano gratuitamente a domicilio beni e farmaci di prima necessità ai cittadini in quarantena o in isolamento fiduciario. Il servizio è coordinato dall’ambito territoriale sociale e prevede il solo rimborso delle somme indicate dallo scontrino fiscale.

Per richiedere l’ausilio basta contattare l’ufficio dei servizi sociali del proprio comune di residenza, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 comunicando nome, indirizzo e recapito telefonico.

E’ ammessa solo una spesa a settimana.