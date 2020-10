Sestri: Mediaterraneo, chiesti altri tre mesi di cassa integrazione in deroga

Da Mediaterraneo Servizi, società in house del Comune di Sestri Levante, riceviamo e pubblichiamo

Il perdurare dell’emergenza Covid19 costringe Mediaterraneo Servizi a ridefinire le modalità operative dei prossimi mesi: sia per adempiere alle prescrizioni dell’ultimo DPCM che blocca le attività congressuali e gli eventi, sia per incentivare lo smart working richiesto alle società pubbliche.

Da lunedì gli uffici Turismo e Cultura della società comunale opereranno quindi senza il servizio in presenza, con gestione di clienti e fornitori tramite la piattaforma ZOOM o appuntamenti telefonici. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@mediaterraneo.it o telefonare al numero verde 800 911 778 dalle 9 alle 17.

Restano attivi in presenza e con l’orario ordinario – rispettando le dovute precauzioni sanitarie – l’ufficio IAT di Palazzo Fascie, il prestito bibliotecario presso le due sedi di Sestri e Riva, il museo civico della città.

Dopo il trimestre di cassa integrazione attivato durante il lockdown primaverile, Mediaterraneo ha altresì richiesto ulteriori tre mesi di cassa integrazione in deroga, con diminuzione media dell’orario del 50% per i dipendenti.