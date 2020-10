‘Santa’: “Arriva Natale, tavolo tecnico sul covid”

Dall’ufficio stampa “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo



A Santa Margherita, dopo l’approvazione del dpcm di domenica scorsa, c’è bisogno di istituire e convocare con immediatezza un Tavolo di crisi per l’economia e il lavoro. L’Amministrazione comunale, infatti, deve affrontare questa nuova fase con un atteggiamento più inclusivo, aperto al dialogo e non trincerarsi dietro i soliti formalismi e gli adempimenti burocratici.

Chi ha un’attività economica, e non può contare su un reddito fisso, ha diritto di sapere come il Comune intende muoversi nelle prossime settimane. A nostro avviso è necessario prevedere un momento di confronto aperto in cui tutti possano esprimere il proprio punto di vista sulle iniziative da intraprendere nel mese di dicembre. Pur nel pieno rispetto delle disposizioni governative, perciò, occorre convocare consiglieri comunali, rappresentanti delle maggiori categorie economiche (commercianti, ristoratori, baristi, albergatori e operatori del turismo), senza escludere anche le associazioni del terzo settore, utilizzando i mezzi che la tecnologia ci offre (cioè da remoto).

In questo modo il Tavolo di crisi potrà utilizzare queste settimane (fino al 24 novembre compreso) per immaginare cosa proporre in vista dei fine settimana di dicembre e specialmente in occasione delle festività natalizie. Lasciare tutto al caso non ha senso!

Conoscendo i tempi della macchina amministrativa comunale occorre muoversi da subito: prima ascoltando i componenti del Tavolo, e poi valutando tutte le azioni possibili da mettere in campo a partire dal 25 novembre, per salvaguardare le attività economiche e i posti di lavoro.

Adesso che anche il Presidente Toti ha nominato i membri della giunta regionale occorre coinvolgere nel Tavolo di crisi anche i consiglieri regionali del territorio e i rappresentanti della Città metropolitana. Solo ragionando insieme sulle possibili azioni da organizzare a favore di Santa e del Tigullio potremo farcela: da soli non si va da nessuna parte!

A Santa Margherita, invece, assistiamo da diversi mesi ad un silenzio da parte degli esponenti politici locali molto preoccupante: un modo di amministrare poco inclusivo che i cittadini e gli operatori economici non si meritano: occorre più attenzione verso chi per tantissimi anni ha pagato tributi, tasse locali e balzelli vari senza mai chiedere un aiuto al Comune!

L’atteggiamento del Sindaco e della sua giunta di chiudersi tra le mura del palazzo comunale, senza aprirsi al confronto con i consiglieri né di maggioranza né di opposizione, non porterà a nulla: in questo momento, infatti, nessuno può sottrarsi alle proprie responsabilità collettive, soprattutto chi occupa ruoli di rappresentanza. Donadoni, se ci sei batti un colpo!