Recco: utenze non domestiche,ulteriore riduzione Tari

Il Consiglio comunale di Recco, su proposta del sindaco Carlo Gandolfo, ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 e il Bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2019, che chiude con un utile di esercizio di 594.013,69 euro e un patrimonio netto pari a 26.145.162,04 euro.

Al voto favorevole della maggioranza si è unito quello del consigliere Gian Luca Buccilli.

Contrario è stato il voto espresso dai consiglieri Sergio Siri e Ivana Romano; assenti alla seduta Marcello Napoli e Giuseppe Rotunno.

Con voto unanime, il Consiglio comunale ha deliberato l’ulteriore riduzione forfettaria del 25 per cento della parte variabile della Tari per le utenze non domestiche che hanno subito una documentata riduzione del proprio fatturato riconducibile all’emergenza epidemiologica da covid; nonché una riduzione forfettaria del 50 per cento della parte variabile della Tari da applicarsi a tutte le utenze domestiche economicamente svantaggiate e/o con un nucleo familiare a basso reddito e con almeno quattro figli a carico, secondo quanto stabilito dall’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (Isee).

Il sindaco Carlo Gandolfo ha poi riferito dell’accordo intervenuto con il signor Francesco Bisso, che interrompe la causa ancora pendente presso la Corte d’Appello di Genova per i danni occorsi all’unità immobiliare situata in Via Milite Ignoto civico 64.

Per effetto dell’atto di transazione tra le parti e della delibera approvata dal Consiglio comunale, il signor Francesco Bisso rinuncia al risarcimento del danno pari a 38.604,96 euro, (così come liquidato dal Tribunale di Genova con sentenza pubblicata in data 15 novembre 2016) e si impegna a conferire al patrimonio del Comune l’immobile nello stato di fatto nel quale si trova.

Il Comune esonera il signor Francesco Bisso da qualsiasi onere derivante dagli obblighi di manutenzione e ricostruzione dell’immobile e della soletta di copertura (che determina l’attuale restringimento della sede stradale in Via Milite Ignoto all’altezza del civico 64); obblighi che rimangono interamente a carico del Comune..

Su richiesta del consigliere Gian Luca Buccilli, il sindaco Carlo Gandolfo ha dichiarato che le somme di denaro per finanziare l’intervento saranno inserite nel Bilancio di previsione per l’esercizio 2021.

Ne consegue che per percorrere senza limitazioni la sede stradale e il marciapiede di Via Milite Ignoto e Via Salvo D’Acquisto si dovrà attendere altri sette/otto mesi.

Il Consiglio comunale ha infine discusso una mozione presentata dai consiglieri Sergio Siri, Marcello Napoli, Ivana Romano e Gian Luca Buccilli, che avrebbero voluto impegnare il sindaco e l’amministrazione comunale a creare un tavolo di lavoro con Arte, aperto alla partecipazione di una delegazione di residenti, per trovare gli accordi necessari a garantire la soluzione dei problemi relativi alla manutenzione di Piazzale Mazzini e degli immobili.

La maggioranza, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Caterina Peragallo, ha respinto la mozione, non condividendo proprio lo strumento della partecipazione di una delegazione di residenti.

Il sindaco Carlo Gandolfo, le assessore Caterina Peragallo e Francesca Aprile hanno comunque assicurato l’impegno a ricercare con Arte la soluzione per rimuovere lo stato di grave degrado nel quale versa Piazzale Mazzini.