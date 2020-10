Recco: ticket bar o ristorante, sconto in libreria e cartoleria

Apprezzabile iniziativa di Capurro Recco (Libreria e Articoli Ufficio) in questo momento di crisi degli acquisiti dovuto (anche) al coronavirus. Il cliente che porta lo scontrino di un bar o di un ristorante di Recco riceve uno sconto del 5% in libreria e del 10% in cartoleria, a fronte di una spesa minima di 20 euro. Lo scontrino del bar o del ristorante deve essere di minimo 5 euro e deve riportare la data della giornata in cui si intende usufruire dello sconto. Sono esclusi prodotti in promozione, prodotti informatici e di consumo per stampanti. L’iniziativa è valida nella libreria di Via IV Novembre 37 e nella cartoleria di Piazza San Giovanni Bono 22. Si può approfittare della promozione fino a termine del Dpcm del 24 ottobre. Lo sconto massimo del 5% sui libri è imposto da Legge sulla Lettura 1421.