Recco: Gianluca Musante nuovo coordinatore del circolo PD

Dal circolo PD di Recco, Avegno e Uscio riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21.00 si è svolto il Direttivo del Circolo PD Recco Avegno Uscio.

In ottemperanza alle misure di prevenzione dalla diffusione del contagio da Covid-19 l’incontro si è tenuto sulla piattaforma Zoom.

Ha partecipato il Vice Segretario della Federazione di Genova Simone D’angelo.

L’incontro prevedeva una analisi del voto alle elezioni regionali e determinazioni a seguito delle dimissioni del Segretario del Circolo.

Dopo una esauriente relazione del Vice Segretario D’angelo sulle ragioni che hanno portato alla sconfitta della coalizione Progressista e all’impegno che tutti gli aderenti dovranno prendere per invertire questo trend negativo, si è aperta una franca e partecipata discussione fra i componenti del Direttivo circa le ragioni locali, genovesi e regionali che hanno determinato questo risultato negativo.

Il Direttivo ha poi chiesto unanimemente a Gianluca Musante, che già in occasione della consultazione elettorale per le Comunali aveva svolto questo incarico, di ricoprire il ruolo di Coordinatore del Circolo fino alla data del prossimo congresso, previsto statutariamente per l’autunno 2021.

Musante ha dichiarato la propria disponibilità con l’intento di operare per un rilancio del Circolo con la ricerca di nuove forze anche nell’ ottica di un ringiovanimento del gruppo dirigente.

Nella speranza che questo infausto periodo, che limita molto qualsiasi attività politica, termini presto, Musante ha poi espresso la sua intenzione di incontrare di persona, appena possibile, iscritti e simpatizzanti del Pd.