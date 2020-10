Recco: “Covid, chiediamo al sindaco un accordo coi medici”

Da Onda Recco riceviamo e pubblichiamo

Siamo nuovamente in emergenza.

Quello che sta succedendo era del tutto prevedibile ed era stato effettivamente previsto da molti esperti, rimasti inascoltati.

Governo e Regione hanno gravissime responsabilità, soprattutto per la lentezza, la disorganizzazione e l’indolenza dimostrati in questi mesi.

Riuscire ad individuare i casi positivi e i loro contatti diretti sarebbe stata certamente un’attività efficace per contrastare e contenere il virus.

Sul nostro territorio, questa attività, era totalmente fallita nella scorsa primavera, quando ai Comuni arrivavano dati completamente errati sulla diffusione dell’epidemia.

Immaginavamo che sarebbero stati presi provvedimenti per prepararci ad affrontare meglio la “seconda ondata” ma sembra che nulla sia stato fatto.

Per questo, da diversi giorni abbiamo richiesto alla Asl3 i dati in merito alle nuove assunzioni rispetto ai dipendenti in forza nel mese di Marzo e il numero degli addetti ai tracciamenti: attendiamo una risposta ufficiale che è purtroppo facile immaginare.

Evidentemente, per chi ci governa è molto più facile limitare le attività e la libertà dei cittadini che fare il proprio dovere.

In questo momento, però, è inutile piangere sul latte versato, dobbiamo combattere la battaglia contro il virus e cercare di fare il possibile per rimediare agli errori e alle mancanze di questi mesi.

Per questo, chiediamo al Sindaco, in forza dei poteri che gli attribuisce la legge o comunque nel suo ruolo di rappresentante della comunità cittadina, di:

• Attivare un coordinamento tra i medici di base sul territorio, che individui una linea comune sulle indicazioni da dare ai cittadini oggi confuse e spesso contraddittorie per tutto quello che riguarda quarantena, isolamento fiduaciario, effettuazione di tamponi ed altri esami, ecc.

• Attivare sul territorio, di concerto con i medici di base, una struttura di assistenza medica effettivamente reperibile anche il sabato e la domenica per dare istruzioni e indicazioni ai cittadini con sintomi o contatti diretti di positivi, qualora il medico di base non fosse disponibile. Un primo filtro utile per evitare il panico e la corsa ai pronto soccorso.

• Organizzare sul territorio, di concerto con i medici di base, una struttura idonea ad effettuare in sicurezza i tamponi e/o i diversi esami con la necessaria e ad oggi inesistente tempestività.

Crediamo che queste iniziative potrebbero avere un importanza decisiva nel rendere meno pesante la situazione, già resa difficile da restrizioni che stanno avendo – come detto – pesantissime conseguenze non solo economiche su tutti noi.