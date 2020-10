RASSEGNA STAMPA. Rapallo: ricostruzione porto, firmato l’accordo”

Oggi, giovedì 29 ottobre, auguri a Michele. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Parole: sgranellare (staccare gli acini dal grappolo d’uva; frantumarsi in granelli). Proverbi: “Uno la paga tutti”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: accordo firmato per il porto, arriva l’imprenditore Davide Bizzi (Commento. Una firma che guarda al futuro e oltre alla sicurezza di scalo e centro storico, garantisce un indotto con centinaia di posti di lavoro). Emergenza Covid: “La curva si impenna, 140 contagiati in 24 ore. Muore donna di 93 anni; “Tamponi veloci; saranno eseguiti dai medici di base”. “Centro aiuto alla vita, crescono gli assistiti”; “Nel mirino bar e locali, pronti pattuglioni”; “A Sestri il Comitato: subito fondi alle Croci”; “la direttrice Asl 4 “garantiamo assistenza, assunti 17 medici e 66 infermieri”. Covid sport: “Le palestre tornano su web”; “Calcio e allenamenti, vince la confusione”; “Piscine, lezioni su internet e abbonamenti prorogati”. Covid e spettacoli: “Le sardine nel Levante mobilitate per il Mignon”. Covid economia: “Ristorazione, Dentone protesta con un video”.

Sestri Levante: tassa di soggiorno, introiti dimezzati. Chiavari: “Mancano i vaccini contro l’influenza”. Chiavari: primo via libero allo scolmatore. Carasco: Pedun, rinviate le nozze d’oro con i clienti.

Camogli: Nuova copertura mobile alla piscina. Camogli: Addio a Paolo Viacava. Recco: Fabio Spiga, 42 anni, ucciso con trenta coltellate dall’uomo che aveva sposato a Casale Monferrato dove viveva da anni. La furia scatenata dalla gelosia”.