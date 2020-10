Rapallo: stop a Halloween, ma spunta il pranzo della zucca

Un menu a base di piatti in cui, protagonista o comparsa, appare la zucca. Domenica 1 novembre a Rapallo, il ristorante Beccaccia si è inventato, il giorno dopo di Halloween, ossia la Festa della zucca. A tavola ci si siede alle 12.30 nel pieno rispetto delle norme anti covid. Naturalmente chi vuol partecipare deve prenotare.

Alessandro Berardi, il titolare, spiega: “Siamo a terra, questi dpcm continuano a penalizzare sempre determinate categorie, quando effettivamente non sussistono dati scientifici che dimostrino che i contagi avvengano in prevalenza al ristorante. All’inizio dell’estate ci siamo tutti adeguati alle normative vigenti inerenti distanziamento tavoli, santificazioni, postazioni gel disinfettante, prodotti certificati per pulizia bagni, sala e cucina, investimenti importanti anche in termini di ristrutturazioni e piccole opere edili per garantire sicurezza ai nostri clienti, a noi e ai nostri dipendenti.

E ora ci limitano la cena, che per la stragrande maggioranza di noi implica una diminuzione dell’80% almeno del fatturato”

“Ma noi non molliamo, o per lo meno – prosegue Berardi – proviamo a reinventarci e ad allietare i pranzi dei nostri clienti, perché regalare a loro una buona cena (o un buon pranzo) è quello che ci fa stare bene, offrire ai nostri avventori qualche ora di spensieratezza. Invece di annullare le cene programmate dai ristoranti per la sera di Halloween, perché non fare un pranzo di Halloween? Il giorno dopo? Ecco, questo abbiamo fatto”.