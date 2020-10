Rapallo: porto, primo passo in Consiglio, poi arriva Fincantieri

La notizia dell’accordo sul ripristino e riqualificazione del porto di Rapallo con la guida dell’imprenditore Davide Bizzi, riportata dai quotidiani nazionali specializzati, ha fatto il giro dell’alta finanza nazionale. Forse richiamando l’attenzione di altri investitori su Rapallo.

Adesso il primo passo è la convocazione del Consiglio comunale in cui sarà sviscerato l’accordo ed in cui vedremo i tentativi di appropriarsi del buon esito della difficile trattativa condotta dal sindaco Carlo Bagnasco supportato dai legali.

Ultimati i passaggi burocratici, a Rapallo arriverà Fincantieri con cui è stato mantenuto il contratto firmato con la vecchia società; peraltro avrebbe già pronti i massi ordinati in Sardegna per creare la nuova diga alta sette metri che garantirà la sicurezza del porto e del centro storico. C’è anche, non svelato, il cronoprogramma dei lavori. Lo scalo a quanto pare sarà in piena funzione solo nell’estate 2022.

L’opera è fondamentale per il futuro della città, riguardo all’occupazione diretta e indiretta; permettendole di tornare non solo alle condizioni esistenti prima della mareggiata abbattutasi sul litorale esattamente due anni fa; migliorando, dopo mezzo secolo, le condizioni dello scalo.