Rapallo: performance di una scuola di danza al Chiosco della Musica

Dalla Energym Dance School Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Sabato 31 ottobre alle ore 16.30 davanti al Chiosco in passeggiata a Rapallo organizzerò, come scuola di danza, una manifestazione statica con tutte le precauzioni del caso (distanziamento, mascherina…) con i miei allievi di danza e di alcune altre scuole. Durerà mezz’ora e daremo voce ai ragazzi, maggiormente colpiti da questo fermo sportivo.

Loro, a turno, diranno semplicemente un loro pensiero; ci sarà una base musicale e un lancio di palloncini come finale.

Verrà anche letta una lettera da una ragazzina che ha scritto e consegnata al nostro Sindaco.

La responsabile Bedini Stefania