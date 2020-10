Rapallo: “Parco Fontanine, noi facciamo la nostra parte”

Dalla professoressa Mariabianca Barberis, presidente del Parco delle Fontanine, riceviamo e pubblichiamo

Nonostante questo periodo difficile l’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine” cerca di reagire. In agosto ha organizzato incontri con presentazione di libri e incontri con l’autore, poi a settembre incontri musicali, nel mese di ottobre avevamo pensato ad una domenica pomeriggio dedicata ai bambini con Andrea Maucci per una lezione aperta sul coro con merenda offerta dal nostro socio Gianluca Schiaroli, purtroppo le condizioni meteorologiche avverse non ci hanno dato la possibilità di realizzare questa bella iniziativa. Altra occasione rimandata è l’idea di organizzare “Fitness al Parco” con una fantastica personal trainer Flavia Zambonini , ma appena il tempo e la situazione migliorerà partiremo. Altra iniziativa sarà ospitare l’artista Andrea Nastasi per rendere il Parco più “artistico”. Nel frattempo ci stiamo attrezzando per lanciare un bel concorso virtuale di torte, per ripristinare il “Percorso Vita” ed ampliare l’Area cani.

Nel l’immediato cerchiamo di tenerlo bene e questo viene fatto quotidianamente grazie al nostro socio Chicco. Allego alcune foto per documentare il lavoro che viene fatto: abbiamo sostituito cartelli ormai rovinati, potato e pulito. Contiamo molto sulla collaborazione di chi frequenta il Parco : educare al rispetto dell’ordine e della pulizia, non si deve aspettare che qualcun altro se ne occupi, ognuno deve responsabilizzarsi per far sì che tutti possano godere delle bellezze di questo Parco. Prima posto le foto di come era e poi di com’è ora per evidenziare le differenze.

Prima

Dopo