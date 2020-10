Rapallo: medico, miglior sommelier ligure e wineblogger

Non esiste un’età per smettere di sognare e per cercare di realizzare un desiderio. Olga Sofia Schiaffino, di professione medico, con la passione per il mondo del vino, non solo nel 2019 è diventata Miglior Sommelier della Liguria ma è una wineblogger – ligure per l’appunto – di fama nazionale: grazie al blog nato nel 2016 e al profilo instagram @wineloversitaly, che conta più di 24K followers, racconta sui social e alla community le meraviglie della viticoltura del nostro territorio e delle sue numerose esperienze e visite in cantine in Italia e all’estero.

“Comunicare il vino in modo semplice ma preciso, trasmettendo emozioni e sensazioni presuppone una ottima preparazione unita a una capacità di arrivare diritto al cuore delle persone” – sottolinea Olga Sofia e aggiunge – ”non si finisce mai di studiare… prossimo obiettivo il WSET level 3 a dicembre”. Una storia di tenacia e dedizione. La storia di una dei nostri.