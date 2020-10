Gli operai della ditta incaricata, sono al lavoro per rinnovare e ripristinare i paletti su alcuni marciapiedi della città. Si assicurano che abbiano le fasce riflettenti che li ricoprono per segnalare di notte i limiti della carreggiata; inoltre impediscono il parcheggio di veicoli in aree pedonali. Seguiranno interventi di messa in sicurezza di alcuni attraversamenti pedonali con illuminazione a led. I lavori vengono seguiti dall’assessore Franco Parodi.

Nelle foto via della Libertà