Lunedì 2 novembre inizieranno i lavori di riduzione della quota del marciapiede di Via Betti per eliminare le barriere architettoniche, costituite da alcuni scalini. A partire da lunedì quindi e fino al termine lavori (previsti in circa 20 giorni lavorativi) verrà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico, su corsia lato monte. I lavori per iniziativa dell’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio.