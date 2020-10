Rapallo: covid, il sindaco mette al bando Halloween

Al tempo del covid, evitare al massimo i contatti e le occasioni di assembramento. Dopo Chiavari anche l’amministrazione comunale di Rapallo mette al bando Halloween limitando le iniziative che vedono i bambini, guardati a distanza dai genitori, girare in negozi o condomini porgendo la rituale domanda “Dolcetto o scherzetto?”. E’ un’ordinanza del sindaco Carlo Bagnasco a indicare i limiti della tradizione.

A Recco per non mortificare il commercio di maschere e altre stregonerie, la Pro Loco con Ascom e Civ ha proposto la pubblicazione on line delle foto di bimbi mascherati ritratti nelle loro case.