Portofino-‘Santa’: “Covid, decisioni condivise con Regione e Asl”

Dai sindaci di Portofino Matteo Viacava e di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni riceviamo e pubblichiamo

Soprattutto in tempi di emergenze sarebbe bene non sprecare (nè far sprecare agli altri) energie e puntare sulla collaborazione istituzionale e territoriale. C’è chi invece preferisce muoversi in ordine sparso e proporre / rilanciare tramite comunicati stampa ipotesi non ancora condivise con i soggetti istituzionali coinvolti.

I Comuni di Santa Margherita Ligure e di Portofino preferiscono invece agire in costante coordinamento con Regione Liguria e con Asl4, ragion per cui sappiamo che già la prossima settimana verrà attivata una specifica sede territoriale per effettuare test e tamponi anti-Covid.

Ringraziamo Asl4 e il suo Direttore Generale, la Dott.ssa Rebagliati, per l’impegno e la concretezza con cui stanno affrontando questo frangente molto complesso e per il riscontro alle esigenze e alle richieste dei comuni pronti a collaborare.

Chiariti questi presupposti fondamentali siamo ovviamente pronti a collaborare con tutti nell’interesse primario delle nostre comunità.