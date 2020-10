Mezzanego: scontro frontale tra furgone e fuoristrada, 2 feriti

Incidente nel primo pomeriggio in località Prati di Mezzanego. Le cause le hanno accertate i carabinieri. Un furgone del caseificio Val d’Aveto è entrato in collisione con un fuoristrada condotto da un anziano, forse colto da un malore; per estrarlo dall’abitacolo, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Chiavari. Presenti anche il 118 con due ambulanze con cui i due feriti, un quarantacinquenne ed un ottantenne, sono stati trasferiti, in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.