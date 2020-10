Mareggiata 2018: due anni fa la notte più drammatica

Nessuno a memoria d’uomo ricordava una mareggiata violenta come quella che si abbatté sul litorale ligure nella notte tra il 29 e 30 ottobre 2018.

Le onde, alte oltre 10 metri raggiungono il faro di Portofino posto a 32 metri di altezza, lo sventrano gettando a mare gli arredi.

La strada panoramica tra Portofino e Santa Margherita Ligure si sgretola sotto la spinta di tonnellate d’acqua che si infrangono sul muro di sostegno. Da Portofino parte il sindaco Matteo Viacava e da Santa Margherita il vicesindaco Emanuele Cozzio con uomini del Comune e della Protezione; sotto le cascate d’acqua prodotte dalle onde, si rendono conto del disastro e transennano la strada per evitare che auto possano precipitare a mare.

A Santa Margherita i marosi distruggono un tratto centrale della diga foranea e il mare affonda e mette a repentaglio la vita di pescatori salvati grazie all’altruismo che lega la gente di mare. Nel retro porto le montagna d’acqua seminano disastri e invadono gli uffici del Circomare; una notte d’inferno sia per il comandante Antonello Piras, lucido punto di riferimento anche nelle ore che seguiranno, e per il sindaco Paolo Donadoni.

Gravissimi i danni a San Michele di Pagana. Ma la situazione più drammatica la stanno vivendo 22 marinai isolati sui un molo del porto Carlo Riva dove la diga foranea è stata spazzata via; bombardati dalle onde infrante, legati per non essere portati via, questi naufraghi vivono ore drammatiche mentre a terra il comandante del locamare Vincenzo Orlando, il sindaco Carlo Bagnasco e il capitano dei carabinieri Simone Clemente tentano di organizzare i soccorsi. Nel frattempo il mare spezza gli ormeggi delle centinaia di imbarcazioni attraccate, le spinge fuori dall’area portuale e li spinge come proiettili contro la diga a protezione del lungomare. I 22 sono salvati da eroici sommozzatori dei vigili del fuoco.

Miracoloso, non è retorica, il fatto che non si registrino vittime. A Zoagli il mare spazza vie le due passeggiate a mare scolpite negli scogli. Danni in tutta la costa fino a Riva Trigoso e alle Cinque Terre.

Grandissima la solidarietà umana che si sviluppa.

Occorre ricordare che la strada per Portofino è stata ricostruita a tempo di record; a Santa Margherita dopo la ricostruzione del tratto di diga portato via dal mare, sono arrivati al terzo lotto i lavori per mettere in sicurezza l’intero porto e parte del lungomare; a Rapallo proprio ieri la firma dell’accordo per la ricostruzione del porto. Restano da sistemare una passeggiata a mare di Zoagli e quella di San Michele tra Trelo e Prelo; ma non solo.

Le cronache raccontano di una mareggiata simile verificatasi la notte di Natale del 1821.