Lettere/ Via Romana di Ruta e i vecchi problemi del 1975

Da Marina Bruno riceviamo e pubblichiamo



Vorrei portare a conoscenza questo scritto, che invio in allegato, spedito al Comune di Camogli il 20/02/1975, da mio marito Peragallo Stefano, deceduto il 27/02/2020. Ho trovato questo scritto, dopo la sua morte, nel cercare purtroppo documenti per le solite pratiche burocratiche. Da quando è stata spedita qualcosa sull’illuminazione è stata fatta anche se non è sufficiente. La scorciatoia che da San Rocco porta a Camogli è sicuramente più illuminata. Come fatto notare nello scritto non esiste a tuttora, una griglia di scarico che raccolga quando piove l’acqua che viene dalla discesa del Residence Ermitage.

Mi chiedo se in questo complesso ci siano degli intoccabili, visto che qualche proprietario di appartamento è riuscito a non fare più suonare le campane della adiacente parrocchia in certe ore o durante le feste perché disturbavano.

Quante amministrazioni sono passate in 45 anni? Molte telefonate sono state fatte all’ufficio tecnico, ma nulla è stato fatto. La spesa per la griglia la doveva fare il Residence per cui nessuna spesa doveva fare il Comune. Quando vengono fatte delle segnalazioni penso che qualcuno dovrebbe venire a controllare anche perché qualcun altro potrebbe fare come il Residence, e nella Via Romana (dove c’è il semaforo) molte costruzioni sono state fatte. Spero che qualcosa finalmente venga fatto. Vorrei fare presente che visti i cambiamenti climatici, il problema si ulteriormente aggravato.