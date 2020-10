Lettere/ Chiavari: “Ma il Park Assarotti è la striscia di Gaza?”

Da Antonio Sivori riceviamo e pubblichiamo

Stamane ho avuto la necessità di parcheggiare nel Park Assarotti di Chiavari e sono rimasto incredulo del degrado in cui versa, anche in considerazione dello sbandieramento degli aumentati introiti ricavati dai parcheggi a pagamento in città. Mi riferisco in particolare al lungo ed angusto vialetto di uscita, dove a destra sporgono verso la fiancata dell’auto le siepi, a sinistra si rischia invece di urtare contro uno dei tanti paletti marci di ruggine piegati verso le auto che ivi transitano; come se non bastasse vi sono buche ovunque.

E la perla sono i Romeni che chiedono con insistenza monetine alla cassa del parcheggio, ovviamente infischiandosene di tutte le normative anti-covid.

Non si sta parlando di un parcheggio periferico sperduto chissà dove, ma di un parcheggio a circa 300 metri dal Comune ed accanto alla stazione ferroviaria.