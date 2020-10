di Giuseppe Valle

Si apre sabato 31 ottobre nelo spazio espositivo Casoni, in piazza San Giovanni, la mostra fotografica in memoria di Andrea Zanaboni, in opccasione del suo 33esimo compleanno.

Il pensiero guida delle opere di Zanaboni è un omaggio alla natura: “Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata”

La mostra si concluderà domenica 8 novembre.