Chiavari: “Il piattume della maggioranza, ma si può cambiare”

Da Daniela Colombo, consigliere comunale e capogruppo Fratelli d’Italia riceviamo e pubblichiamo una riflessione al comunicato del collega Giovanni Giardini

Caro Collega,

ho raccolto con piacere il tuo spunto a riflettere e mi sento di riconoscere nelle tue parole parte della mia amarezza nel rilevare il piattume in cui versa la nostra Chiavari.

Coinvolgo nella mia analisi anche la collega Silvia Garibaldi che oggi, su Piazza Levante, parla di città nè per giovani, né per vecchi e aggiungo forse ormai solo satellite di Rapallo (vedi la famosa succursale del liceo linguistico).

Che dire: come ce ne siamo accorti noi, se ne saranno resi conto anche i cittadini che tra poco meno di un anno e mezzo saranno chiamati alle urne.

Sia quando eravamo dalla stessa parte della barricata, sia in tempi più recenti, molte volte ci siamo confrontati sulla necessità di una visione programmatica e strategica non solo più ampia, ma, consentimi, più coraggiosa, capace di permettere un balzo in avanti concreto in termini di risultati economici, turistici e sociali.

E allora, perché il depuratore non lo abbiamo lasciato alla foce realizzandovi sopra una struttura che ospitasse un centro congressi o uno spazio incubatore o un polo di formazione altamente specialistica in collaborazione con la nostra e con altre università.

Perché non abbiamo lasciato l’area di colmata libera, vista la sua evidente capacità di attrarre investitori che solo salute avrebbero portato nelle casse della città?

Caro Gianni, lo scolmatore era allo studio nel corso della passata amministrazione, ma la necessità di provvedere alla messa in sicurezza della città e l’opportunità di sfruttare una collaborazione importantissima con la Regione portavano a stringere i tempi.

Un’ultima chiosa finale sullo spazio Caserme di Caperana: io da sempre predico un utilizzo di quegli enormi spazi vuoti, di concerto con il Ministero della Difesa e con i dovuti interventi necessari alla mitigazione del rischio idrogeologico, ma, sai, caro Collega, ci vuole una visuale d’insieme un po’ più a largo spettro e a lungo termine e non fermarsi a bagnare il giardinetto quotidiano.

Ma si parla di amministrare con energia e non per galleggiamento.

Siamo ancora in tempo per un auspicabile cambiamento di marcia che sarebbe possibile se avessimo una maggioranza più aperta al confronto, meno organizzata alla maniera di un clan con un uomo solo al comando e decisamente più trasparente.