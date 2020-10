Chiavari: covid, ordinanza per evitare Halloween

Contenimento dei contagi covid. Il sindaco di Chiavari Marco Di Capua ha firmato l’ordinanza che ha quattro punti:

Vietata l’organizzazione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi tipologia riconducibili all’evento della festa del così detto Halloween

E’ vietata l’organizzazione di festeggiamenti pubblici e privati riconducibili alla festa del così detto Halloween

E’ vietato accedere, singolarmente o in gruppi, agli esercizi commerciali e ai pubblici, secondo le usanze della festa così detta di Halloween

E’ vietato agli operatori commerciali porre a disposizione del pubblico caramelle dolciumi e qualsiasi altra cosa in regalo come d’uso per la festa del così detto Holloween.