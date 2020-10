Chiavari: città in emergenza, prorogati i contratti di 4 vigili

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Il comune di Chiavari, durante la seduta di giunta di oggi, ha approvato un prelievo dal fondo di riserva, pari a 37 mila euro, per la proroga del contratto del personale di Polizia Locale, assunto a tempo determinato quest’estate, fino al 31 gennaio 2021.

«Vista l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, i quattro vigili, in forza già dall’inizio della stagione estiva, continueranno a svolgere le attività di monitoraggio e di controllo del rispetto delle norme contenute nell’ultimo DPCM e delle ordinanze comunali, come quella firmata proprio questa mattina dal sindaco Di Capua relativa alla sospensione di tutte le feste dedicate ad Halloween – afferma l’assessore alla Polizia Locale e alla sanità, Giuseppe Corticelli – Alla luce del crescente numero di contagi sul territorio comunale, è necessario mantenere alta l’attenzione e adottare tutte le misure di prevenzione possibili per limitare il contagio: utilizzando sempre la mascherina, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, igienizzando in maniera costante e accurata le mani, ed infine limitando i nostri spostamenti se non strettamente necessari».